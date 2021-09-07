ÇORUM'DA EVİ YANAN KADIN ÇIĞLIK ATIP, YARDIM İSTEDİ - Son Dakika

ÇORUM 'un Oğuzlar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyüp Dursun Düvenci'nin evine de sıçradı. Yangın nedeniyle 2 ev de kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün öğle saatlerinde Tekkeşinler Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Mehmet Düvenci'ye ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. O sırada evde bulunanlar hemen kendisini dışarı attı. Köylüler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yanda bulunun Mehmet Düvenci'nin kuzeni Dursun Düvenci'nin evine de sıçradı. O sırada dışarda olan ve evinin yandığını gören Mehmet Düvenci'nin eşi Hamin Düvenci, çığlık atıp yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle 2 ev ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi.