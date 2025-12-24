Çorum'da Güreş Eğitim Merkezi Açılıyor

Çorum Belediyesince yapımı tamamlanan Güreş Eğitim Merkezi'nin kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 bin 750 metrekare inşaat alanı ve 1240 metrekare oturum alanına sahip 66 yataklı merkezde ofislerin yanı sıra 22 konaklama odası, etüt ve dinlenme alanları, ıslak hacimler, sığınak ve çamaşırhane yer alıyor.

İdari binanın yanında sporcuların antrenman yapabileceği spor salonu da bulunuyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Şehir Stadyumu yanında inşa edilen Güreş Eğitim Merkezi'nde incelemede bulundu.

Aşgın, kentin güreş branşında köklü bir geçmişe sahip olduğunu, olimpiyat, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcular yetiştiğini vurguladı.

Merkezin planlama ve inşa sürecinin Çorum Belediyesince yürütüldüğünü belirten Aşgın, "Projemizin finansmanı tamamen Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından karşılanmıştır. Bakanlığımızın katkılarıyla Türkiye'ye örnek olacak bir spor tesisini daha Çorum'a kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.