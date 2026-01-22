Çorum\'da Husumet Kavgası: Bir Kişi Vuruldu

ÇORUM'da Onur K. (41), evine gelip kendisiyle tartışan ve sonrasında otomobiline binip, bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı öne sürülen husumetlisi Cuma Ali C.'yi (56) tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Sülüklü Evler 38'inci Sokak'ta meydana geldi. Cuma Ali C., iddiaya göre önceden husumetli olduğu Onur K.'nin evine gitti. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Cuma Ali C., 19 ADH 602 plakalı otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi. Bu sırada Onur K.'nin tabancayla ateş açması sonucu boynuna isabet kurşunla yaralanan Cuma Ali C., otomobilin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurularak kaza yapan Cuma Ali C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cuma Ali C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi Onur K. ise polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile evinin önünde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.