Çorum\'da Kar Kazası: 4 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpıp takla attığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesine bağlı Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Osman K. (40) idaresindeki 19 AS 863 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı ve yoldaki buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücü ile Leyla K. (33), N.K. (11) ve Y.K. (10) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM