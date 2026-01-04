Çorum'da Kaza: Sürücü Yaralandı

Çorum'un Bayat ilçesinde yol kenarındaki toprak zemine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şule K. idaresindeki otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Hacıbayram köyü yakınlarında yoldan çıkarak kenardaki toprak zemine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
