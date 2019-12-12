Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (2) - Son Dakika

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Çorum Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Zehirlenmenin doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrencilerimiz bu sabah saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişlerdir. Şu an itibariyle öğrencilerin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tüm öğrencilerimizin ilçemiz devlet hastanesine sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen öğrencilerin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiş olup,103 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz, ilçemizde yapılacak ilk müdahale sonrasında gerekli görülmeleri durumunda ilimize sevk edilecektir. Pansiyonda kalan öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 sağlık görevlilerince yapılmış olup, an itibariyle 20 öğrencimizin ilimize sevki gerçekleştirilmiştir."

VALİ ÇİFTÇİ: 6 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise beraberinde Kaymakam Hakan Alkan , Belediye Başkanı Ahmet Gelgör , İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı , Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun ile birlikte hastaneye gelerek, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Çiftçi, daha sonra olayın yaşandığı yurda giderek, incelemelerde bulundu.

Burada açıklama yapan Vali Çiftçi, "Kız öğrenci pansiyonunda karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 103 tane öğrencimiz ilçemiz devlet hastanesine sevk edilmiş durumda. İlk müdahalesi devlet hastanesinde yapıldıktan sonra durumu kritik olan öğrenciler, Çorum'a sevk edildi. Son aldığımız bilgilere göre 6 öğrencimiz yoğun bakımda. Öğrencilerimizin şuuru açık, herhangi bir sorun yok. Savcımız olaya el koyarak, gerekli incelemeleri başlattı" dedi.