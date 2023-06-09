Çorum'da bir öğretmen, 11 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Çorum'da bir öğretmen, 11 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla cezaevine gönderildi

Çorum'da bir öğretmen, 11 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla cezaevine gönderildi

09.06.2023 14:29

Çorum'un Kargı ilçesindeki bir ortaokulda 11 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir öğretmen cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların ifadelerini alarak zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorum Kargı'daki bir ortaokulda öğrenim gören 11 kız öğrencinin aileleri, okulda öğretmen olarak görev yapan M.E.G. (30) hakkında çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.

ÇOCUKLAR İFADE VERDİ

İhbar üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, psikolojik danışman eşliğinde çocukların ifadelerini aldı. Çocukların emniyetteki ifadeleri üzerine M.E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • adalet terazisi : Allah verdi de tarikatın birinde olmadı. Gündem olurdu??milli eğitim kapatılsın diye saldıran yok Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • serdar erdogmus: Sözün bittiği yer Cevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır
  • selma doğru: Ahlaksız Cevap Yaz 51 2 Yayından Kaldır
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Hisarcık, Çorum, Kargı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da bir öğretmen, 11 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da bir öğretmen, 11 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla cezaevine gönderildi - Son Dakika
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