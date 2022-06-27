Kaza, Çorum- Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinden Çorum'a seyir halinde olan Hüseyin Köroğlu yönetimindeki otomobil, Koparan mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil bariyerleri yıktıktan sonra yol kenarındaki dereye uçarak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan Alparslar Tırpancı yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tırpancı, ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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