Son Dakika Haberleri: Çorum'da yangın evde hasara neden oldu
Son Dakika Güncel Çorum'da yangın evde hasara neden oldu - Son Dakika

Çorum'da yangın evde hasara neden oldu

6 saat önce

Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çorum'da yangın evde hasara neden oldu, System.String[]

Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bahçelievler Mahallesi'nde Çoraklık 57'nci Sokak'ta Haydar S'ye ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Her şeyi devletten beklememek lazım" sözünün en güzel örneği Giresun'da gerçekleşti
Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı Aracının camında "siyanür" notu bulunan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:11:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da yangın evde hasara neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]