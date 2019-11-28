Çorum'da yangın evde hasara neden oldu
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Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:46 Kaynak: AA
Çorum'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Bahçelievler Mahallesi'nde Çoraklık 57'nci Sokak'ta Haydar S'ye ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
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