Çorum\'da yangın: Evi ve depoyu yaktı

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangın, bir evi ve bitişiğindeki depoyu tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın sırasında ailenin nişan merasimi nedeniyle evde bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, gece saatlerinde Laçin ilçesine bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.'ye ait müstakil bir evde çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öne sürüldü. Kısa sürede evi saran alevler, depoya sıçradı. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev ve depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Ev sahiplerinin nişan merasimi için köy dışında olduğu belirtildi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM