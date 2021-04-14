Çorum emniyetinden "cinayet zanlısı" tatbikatı - Son Dakika

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olası cinayet vakalarında alınması gereken tedbirleri değerlendirmek amacıyla tatbikat yaptı.

Senaryo gereği, Gazi Caddesi'ndeki Pirbaba Parkı'nda çıkan tartışmada iki kişiyi silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Cinayet ihbarının ardından şehir giriş çıkışları kapatılırken, görgü tanıklarının ifadelerinden eşkali belirlenen zanlıyı yakalamak için denetim noktaları oluşturuldu.

Olaydan kısa süre sonra Binevler Kavşağı'ndaki kontrol noktasına yaklaşırken aracından inerek kaçmaya başlayan zanlı, polis ekiplerince kısa süren kovalamacayla yakalandı.

Tatbikattan haberi olmayan çevredeki vatandaşlar ise olanları merakla izledi.