Çorum Kırkdilim tünellerindeki çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nde T2 ve T3 tünellerinin kazısının bittiği, T1 tünelinde ise kazı destek çalışmalarının yüzde 95'inin tamamlandığı bildirildi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bilgi verdi.

Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının Osmancık-Çorum kara yolundaki 8,6 kilometrelik alanı kapsadığını belirten Silov, proje kapsamında toplam 4 bin 99 metre uzunluğunda 3 çift tüp tünel yapılacağını anlattı.

Bu tünellerden 1553 metre uzunluğundaki T3 tünelinde kazı destek çalışmaları ve beton imalatlarının tamamlandığına işaret eden Silov, "T2 tünelinde de kazı destek çalışmaları tamamlanmış, nihai beton çalışmaları yüzde 50 seviyesine gelmiştir. Beton imalatına yakında yeniden başlanacak. Çok kısa sürede orada da çalışma başlatmaya çalışıyoruz." dedi.

T1 tünelinde daha önce heyelan meydana geldiğini hatırlatan Silov, şunları kaydetti:

"T1 tünelinde kazı destek çalışmaları yüzde 95 seviyesine gelmiştir. Burada da bugün itibarıyla çalışmalarımız başlamıştır. Bu yıl içinde ışık görünür. Heyelanla ilgili jeoteknik raporlarımız tamamlandı. Genel müdürlükten onaylanmış, aç kapı yapısı projelendirildi. İnşallah kısa sürede orayı da başlatmayı düşünüyoruz."