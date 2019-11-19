Son Dakika Haberleri: Çorum Tarım Fuarı 8. kez kapılarını açıyor
Son Dakika Güncel Çorum Tarım Fuarı 8. kez kapılarını açıyor - Son Dakika

Çorum Tarım Fuarı 8. kez kapılarını açıyor

6 saat önce

Çorum'da bu yıl 8. düzenlenecek olan Tarım Fuarı 21-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çorum Tarım Fuarı 8. kez kapılarını açıyor, System.String[]

Çorum'da bu yıl 8. düzenlenecek olan Tarım Fuarı 21-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Tarım Fuarı ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Atlas Fuarcılık yetkilisi Fevzi Atasagun, günümüzde tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerlerin tarım fuarları olduğunu belirterek, dünyada ve ülkemizde yapılan tarım fuarlarının tarımdaki yeni gelişmeleri üreticilere sunarak teknolojiyi üretenler ile kullananlar arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi.


Fuarın amacının tarım ve hayvancılığı daha ileri seviyelere gelmesi yaygınlaştırılması ve tarımla uğraşan ciftçilerin hayvancılık sektörünün sektördeki gelişmeleri makine ve teçhizatlarını yakından takip etmelerini sağlamak olduğunun altını çizen Atasagun, fuarın tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet ve makine ile diğer tarımsal girdilerin sergileneceği ve alım, satım, bilgi alışveriş imkanının elde edileceği tarım fuarında yeni teknoloji ürünü traktörler, biçer döverler, toprak işleme, ekim dikim makineleri, modern sulama aletleri, hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanları, tohum, yem ve katkı maddeleri, ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanları, diğer tarımsal alet, ekipmanları görme değerlendirme, alım ve satım imkanları oluşturacağını kaydetti.


21-24 Kasım tarihlerindeki fuara 500 firmanın katılacağını anlatan Atasagun, bu yılki fuarı canlı hayvan fuarıyla birlikte organize edileceğini dile getirdi. 23 Kasım'da saat 12: 00 de Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri tarafından Simental Buzağı ve Güzellik Yarışması yapılacağını bildiren Atasagun, herkesi fuara davet etti.


Toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Borsa Başkanı Naki Özkubat, İlçe Kaymakamları, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve bazı Belediye Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ÇORUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:31 Kaynak: İHA
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