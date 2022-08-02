Evinde yaptığı maketlerle geçmişi yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Evinde yaptığı maketlerle geçmişi yaşıyor

02.08.2022 11:10
Evinde yaptığı maketlerle geçmişi yaşıyor

Çorum'un Büğdüz köyünde yaşayan 72 yaşındaki Niyazi Öztürk, unutulmaya yüz tutan taşıt ve eşyaları geleceğe taşıyabilmek için ahşaptan maketlerini yapıyor.

Çorum'un Büğdüz köyünde yaşayan 72 yaşındaki Niyazi Öztürk, unutulmaya yüz tutan taşıt ve eşyaları geleceğe taşıyabilmek için ahşaptan maketlerini yapıyor.

Eskiden çiftçilik ve hayvancılık yapan şimdilerde ise tüm vaktini hobisi marangozluğa ayıran Öztürk, evinin bir odasını atölye olarak kullanıyor.

Boş zamanlarında geçmişte hafızasında kalan kağnı, fayton, at arabası gibi taşıtlar ile beşik, semer, saban, tırmık gibi eşyaların maketlerini yapan Öztürk, yaptığı maketleri ise satmıyor.

Öztürk, AA muhabirine, marangozluğa ilgisinin yıllar önce köylerine gelen sepet ustası sayesinde başladığını söyledi.

Onun sepet örüşünü izleyerek önce sepet örmeyi öğrendiğini sonra da ahşaba ilgili duyduğunu anlatan Öztürk, zamanla el becerisini geliştirdiğini ifade etti.

Sepet yapmaya başladığı ilk yıllarda kızını tedavi eden doktora hediye ettiği sepetlerin beğenildiğini belirten Öztürk, "Bu hobimden yalnızca o dönemde bir miktar para kazandım. Doktor hanımın çevresindekiler siparişler verdi, 'almam' desem de bana para verdiler. Oradan kazandığım parayı çocukların eğitiminde kullandım. Üç çocuğum var, üçü de üniversiteyi bitirdi." dedi.

Öztürk, maket yapımının çok emek istediğini dile getirerek, "Bir faytonun yapımı 6 ay sürebiliyor. Işıklandırmasına kadar yapıyorum ama her gün belki bir parçasını yapıyorum. Biraz uzun sürüyor ama güzel şeyler ortaya çıkıyor. Görenler beğeniyor, satın almak isteyenler oluyor ancak satmıyorum. Yüksek paralar teklif edenler de oldu ama satmayacağım." diye konuştu.

Özellikle günümüzde kullanılmayan ya da az kullanılan eşyaların maketini yaptığını aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Bunların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim yeteneğim. Aklıma ne gelirse yapıyorum. Hayatım boyunca gördüğüm, kullandığım şeyleri yapıyorum. Aklıma gelmeyen şeyler de vardır. Etrafımdakilere neler olabileceğini soruyorum. Mesela çörek sobaları tükendi. Artık arasanız bulamazsınız. Traktör, araba gibi şeyler değil, geçmişte kullandığım eski eşyaların maketini yapıyorum."

Televizyonda gördüğü ve nerede olduğunu bilmediği bir camiden esinlenerek dört minareli bir cami maketi de yaptığını belirten Öztürk, sağlığı yerinde olduğu sürece artık kullanılmayan, unutulmuş eşyaların maketini yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Öztürk'ün oğlu Ömer Öztürk ise babasının yaptığı maketleri evde sergilediğini ve herkes tarafından beğenildiğini, maketlerin en küçük detayına kadar gerçeğiyle birebir aynı özellikleri taşıdığını vurguladı.

YORUMLAR
500
Türkiye Şampiyonasında Malatya'ya madalya kazandırdılar Türkiye Şampiyonasında Malatya'ya madalya kazandırdılar Sungurlu'da termometreler 40 dereceyi gösterdi Sungurlu'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Kaynak: AA

Niyazi Öztürk, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde yaptığı maketlerle geçmişi yaşıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
10:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var
10:45 Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz
10:38 Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın isimlerini verdi
10:34 Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi
10:32 Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada
10:31 Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 11:33:18. #1.13#
SON DAKİKA: Evinde yaptığı maketlerle geçmişi yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement