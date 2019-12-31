Çorumlu leblebicilerin tercihi "Millilerden asker selamı" oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorumlu leblebicilerin tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu - Son Dakika

Çorumlu leblebicilerin tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

6 saat önce

Leblebi diyarı olarak bilinen Çorum'daki leblebiciler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çorumlu leblebicilerin tercihi

Leblebi diyarı olarak bilinen Çorum'daki leblebiciler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Leblebi üreticileri ve satıcıları, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Kentin en eski leblebicilerinden Selamettin Ekici, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Ekici, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, aralarında tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansının bu yıl da birbirinden değerli fotoğraflar servis ettiğini belirten Ekici, "Yine güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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