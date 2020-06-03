Covid-19 sürecinde çocukları yalnız bırakmadılar - Son Dakika

Geleceğin öğretmen adayları karantina sürecinde bile öğrencilerini yalnız bırakmadılar.



Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan Esma Nur Kaya, Tuğçe Erdem ve Afranur Yıldırım karantina sürecini geçirdikleri memleketleri Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Topluma Hizmet dersi kapsamında masal videoları çekerek çocukları unutmadıklarını gösterdiler.



Covid-19 yüzünden kısa sürede gerçekleştirilen etkinliklerde çocukları düşünerek video çekip, çocukların sevdikleri masalları okudular. Miniklerimizin hoş vakit geçirmesi ve masallar dinleyerek hayal dünyalarının küçük çapta da olsa genişlemesi için böyle bir projeye adım attıklarını söyleyen Esma Nur Kaya "Yaptığımız işi oldukça ciddiye alıyoruz. Masal anlatmanın en az dinlemek kadar dinlendirici ve eğlenceli olduğunu düşünüyoruz. Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinliklerin gerçekleşmesinde Doç. Dr. Metin Elkatmış hocamıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu masal dinletisine gerek sosyal medya platformu üzerinden gerekse Covid-19 sürecinin getirmiş olduğu zorlu sürecin ardından devam ettirmeyi düşünüyoruz"dedi. - YOZGAT