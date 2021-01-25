Covid: Oxfam'a göre en zengin 10 kişinin salgın dönemindeki kazancıyla herkese yetecek sayıda aşı satın alınabilir - Son Dakika
BBC

Covid: Oxfam'a göre en zengin 10 kişinin salgın dönemindeki kazancıyla herkese yetecek sayıda aşı satın alınabilir

25.01.2021 17:27
Covid: Oxfam'a göre en zengin 10 kişinin salgın dönemindeki kazancıyla herkese yetecek sayıda aşı satın alınabilir, System.String[]

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyada en zengin 10 kişinin toplam serveti, koronavirüs salgını sırasında 540 milyar dolar arttı.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyada en zengin 10 kişinin toplam serveti, koronavirüs salgını sırasında 540 milyar dolar arttı.

Oxfam'a göre bu parayla hem dünyada virüs yüzünden kimsenin yoksullaşmaması sağlanabşilir hem de herkese yetecek sayıda aşı satın alınabilir.

Yardım kuruluşunun raporunda milyarderlerin toplam servetinin, G20 grubu ülkelerinin virüsle mücadele amacıyla yaptığı tüm harcamalardan fazla olduğu belirtiliyor.

Oxfam, hükümetlerden, "süper-zenginlerden daha çok vergi almayı" değerlendirmelerini istiyor.





Raporda hangi tespitler var?

Oxfam'ın, Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yıl sanal ortamda yapılacak Davos Diyaloğu toplantıları öncesi yayımlanan çalışması "Eşitsizlik Virüsü" başlığını taşıyor.

Raporda hükümetlerin ekonomiye salgın döneminde sağladığı benzeri görülmemiş destek sayesinde hisse senetleri yükselir, milyarderlerin servetleri artarken, reel ekonomilerin yüzyılın en derin gerilemesi ile yüz yüze olduğu kaydediliyor.

Çalışmanın bulgularına göre dünya çapında milyarderlerin serveti 18 Mart 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 3,9 trilyon dolar arttı. Bu meblağ halen yaklaşık 12 trilyon dolar.

Mart 2020'den bu yana yani pandemi döneminde servetleri 540 milyar dolar artan dünyanın en zengin 10 kişisi arasında beklenebileceği gibi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de var.

İnanılmaz kıyaslamalar

Oxfam'ın raporuna göre, Jeff Bezos Mart- Eylül 2020 döneminde o kadar çok para kazandı ki, istese 876 bin çalışanının tümüne 105'er bin dolar ikramiye dağıtabilirdi ve serveti yine de salgın öncesiyle aynı kalırdı.

Buna karşılık raporda, dünyanın en yoksul bazı ülkelerinin salgının etkilerini atlatmasınının 10 yıldan uzun süreceği belirtiliyor.

Oxfam, 2020 yılında dünyadaki yoksulların sayısının 200 ila 500 milyon daha arttığını ve son 20 yılın çabalarıyla sağlanan yoksulluğun dünya çapında azalması eğilimini tersine çevirdiğini de kaydediyor.

Oxfam'ın İngiltere kolunun CEO'su Danny Sriskandarajah, "Bunun, daha adil olabilmek için radikal adımlar atmak, gelir vergisini, kurumlar vergisini, her vatandaş için sağlanan sosyal desteği artırmayı düşünmek için bir fırsat olduğu görüşündeyiz" dedi.





Zenginler salgınla mücadeleye katkı yapıyor mu?

Salgının başlangıcından bu yana ünlüler, spor dünyasının yıldızları ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yaptığı bağışların miktarında görece artış oldu.

Ekim ayında yayınladığı raporda küresel finans kuruluşu UBS, 209 milyarderin Mart-Haziran 2020 döneminde Covid ile mücadeleye 7,2 milyar dolar harcadığını bildirdi.

Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott geçen ay, dört ay içerisinde acil yardım fonlarına 4 milyar dolardan fazla bağış yaptığını açıkladı.

Bezos da Haziran 2020'de koronavirüsle mücadele amacıyla 125 milyon dolar bağışladığını söylemişti.

Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey Nisan 2020'de varlıklarının 1 milyar dolarını pandemi yardım çalışmaları ve diğer amaçlarla kullanılacak bir fona aktardığını bildirmişti.

Harry Potter yazarı JK Rowling de salgın sırasında evsizler ve ev içi şiddete maruz kalanlar için 1 milyon sterlin bağış yaptı.

Bu arada Microsoft kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates de kurdukları vakıf üzerinden aşı, tedavi ve teşhis çalışmalarına katkı olmak üzere 305 milyon dolar yardımda bulundular.

Bill ve Melinda Gates Vakfı, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) üçüncü en yüksek bağışçısı konumunda.

Covid: Oxfam'a göre en zengin 10 kişinin salgın dönemindeki kazancıyla herkese yetecek sayıda aşı satın alınabilir
Covid: Oxfam'a göre en zengin 10 kişinin salgın dönemindeki kazancıyla herkese yetecek sayıda aşı satın alınabilir
Covid: Oxfam'a göre en zengin 10 kişinin salgın dönemindeki kazancıyla herkese yetecek sayıda aşı satın alınabilir

Koronavirüs, Vergi, G-20, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Oxfam'a göre en zengin 10 kişinin salgın dönemindeki kazancıyla herkese yetecek sayıda aşı satın alınabilir - Son Dakika Dünya

BBC

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