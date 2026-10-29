Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı, Al Nassr 5-2 kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı, Al Nassr 5-2 kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı, Al Nassr 5-2 kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr, Al Kholood'u 5-2 mağlup ederken Cristiano Ronaldo performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, yalnızca 15 dakika içerisinde 3 gol atarak hat-trick yaptı. Özellikle havada asılı kalırcasına yükselerek attığı kafa golüyle dikkat çeken Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen golcülüğünden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.

Cristiano Ronaldo 41 yaşında olmasına rağmen sahada yine inanılmaz bir performansa imza attı. Al Nassr'ın Al Kholood'u 5-2 yendiği karşılaşmada 15 dakikada 3 gol atan Portekizli yıldız, muhteşem kafa golüyle de dikkat çekti.

AL NASSR'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr ile Al Kholood karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede Al Nassr, rakibini 5-2 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en dikkat çeken ismi ise Cristiano Ronaldo oldu. 41 yaşındaki Portekizli futbolcu, attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Özellikle kısa sürede bulduğu üç gol, karşılaşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

15 DAKİKADA 3 GOL ATTI

Cristiano Ronaldo, Al Kholood karşısında etkileyici bir gol performansı sergiledi. Portekizli yıldız, yalnızca 15 dakika içerisinde rakip fileleri 3 kez havalandırarak hat-trick yaptı. Bu performansıyla Al Nassr'ın 5 golünün 3'üne imza atan Ronaldo, maçın skoruna doğrudan katkı sağladı. Bir futbolcunun bu kadar kısa sürede üç gol bulması, karşılaşmanın en çarpıcı gelişmesi olarak öne çıktı. Ronaldo'nun hat-trick yapması, 41 yaşındaki futbolcunun hücum hattındaki etkinliğini de gözler önüne serdi.

Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı, Al Nassr 5-2 kazandı

HAVADA ASILI KALDI, KAFAYLA GOLÜ ATTI

Cristiano Ronaldo'nun Al Kholood karşısında attığı goller arasında özellikle biri dikkat çekti. Portekizli yıldız, havaya yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ronaldo'nun sıçrayışı ve havada kaldığı izlenimini veren hareketi, golün en çarpıcı anını oluşturdu. 41 yaşındaki futbolcunun kafa golü, uzun yıllardır oyununda önemli bir yere sahip olan hava topu becerisini bir kez daha ortaya koydu.

Suudi Arabistan Pro LigCristiano RonaldoSuudi ArabistanAl NassrSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu’nun en yakını o anları anlattı Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’ın yıldızına göz dikti İngiliz devi de peşinde Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde
Deniz Baysal’dan şaşırtan itiraf Gördüğü rüya hayatını değiştirdi Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı!
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
21:38
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:46
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:16
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 23:16:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı, Al Nassr 5-2 kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android