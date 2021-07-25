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Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik - Son Dakika

Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik

25.07.2021 13:59

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış iki oyuncu, Ronaldo ve Messi. Real Madrid ve Barcelona'da oynadıkları dönemde futbolseverlere harika bir rekabet izlettiler ve son 15 yıla damgalarını vurgular. Son 12 Ballon d'Or'un 11'ini kazandılar. Messi'nin 6, Ronaldo'nun 5 Ballon d'Or zaferi var. Hangisinin daha iyi olduğu yıllarca tartışılacak belki ancak biz şimdi istatistiklerin Ronaldo'nun, Messi'ye göre daha öne çıkardığı 5 özelliğine göz atacağız.

Sahneye çıktıklarından beri kıyaslanan Ronaldo ve Messi'nin şüphesiz birbirine nazaran daha iyi özellikleri var. Ancak Ronaldo'nun daha ağır bastığı tarafları ortaya çıkardık. İstatistikler, Ronaldo'nun Messi'ye göre daha önde olduğu 5 maddeyi öne çıkardı.

1- KAFA VURUŞLARI

Messi'nin de kafayla attığı goller olsa da Ronaldo bu konuda tarihin en iyilerinden. Belki pivot forvet kadar boyu yok ancak inanılmaz sıçrayabiliyor. Manchester United döneminden bu yana sıçrama antrenmanları yaptığını söyleyen Portekizli yıldız, defans oyuncularının yetişemeyeceği yerlere yükselerek attığı gollerle farkını ortaya çoktan koydu.

Cristiano Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olan 5 özelliği

2- PENALTILAR

Ronaldo, Messi'den daha iyi bir penaltıcı. Ronaldo 166 penaltıdan 139'unu ağlara gönderirken (yüzde 83.7), Messi 129 denemede 100 kez başarıya ulaştı (yüzde 77.5).

Cristiano Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olan 5 özelliği

3- LİDERLİK

Messi'nin sessiz yapısının aksine Ronaldo saha içinde sürekli arkadaşlarıyla iletişimde olan bir oyuncu. Takım arkadaşlarını sürekli motive eden, ittiren bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Portekiz Milli Takımı'nın EURO 2016 zaferinde de liderliğinin ne kadar önde olduğunu gözler önüne serdi.

Cristiano Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olan 5 özelliği

4- FİZİK

Ronaldo, vücuduna gösterdiği özenle bu anlamda en iyi futbolcu olabilir. 36 yaşında olmasına rağmen 25 yaşında gibi görünüyor. Gününün her saatini form durumu içinb planlayan Ronaldo'nun aksine Messi daha rahat bir görüntüde. İki oyuncunun da defans oyuncularıyla ikili mücadelelerine bakıldığında da fark görünüyor.

Cristiano Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olan 5 özelliği

5- ŞAMPİYONLAR LİGİ

İki oyuncu da Şampiyonlar Ligi'nin en çok gol atan oyuncuları arasında. Ancak Ronaldo 134 golle zirvedeyken, Messi'nin 120 golü var. İkisi de Şampiyonlar Ligi'ni birden fazla kazandı ancak Ronaldo'nun Messi'ye göre daha çok kazandıran golü var. Ronaldo 5 kez, Messi ise 4 kez Şampiyonlar Ligi kazandı. Ronaldo ayrıca 5 kez kazanırken, hepsinde gol kralıydı.

Cristiano Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olan 5 özelliği

(Sporx)

Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik

Manchester United, Şampiyonlar Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik - Son Dakika Spor


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