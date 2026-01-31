CSO Ada Ankara'da Şubat Etkinlikleri - Son Dakika
CSO Ada Ankara'da Şubat Etkinlikleri

31.01.2026 17:16
CSO Ada Ankara, şubatta konser ve tiyatro etkinlikleriyle Ankaralı sanatseverleri buluşturacak.

Başkentte kültür sanat etkinliklerinin önemli adreslerinden CSO Ada Ankara, şubat ayının ilk haftasında konserlerden tiyatroya uzanan geniş bir programla izleyiciyle buluşacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, farklı müzik türleri, sahne projeleri ve çocuklara yönelik etkinliklerin yer aldığı hafta boyunca, yerli ve yabancı sanatçılar Ankaralı sanatseverlerle bir araya gelecek.

Programa göre, DenizBank Konserleri kapsamında CSO sanatçıları ile Denizsu Polat ve Ezgi Göktürk'ün sahne alacağı oda müziği konseri, 2 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

3 Şubat'ta Ziraat Bankası Ana Salon'da "Sedat Yüce ile Mançofonik Şarkılar" konseriyle Barış Manço anılacak. Aynı akşam Bankkart Mavi Salon'da "İki Tenor" konseri müzikseverlerle buluşacak.

Gypsy Swing repertuvarıyla Manu?-u Ala, 4 Şubat'ta Bankkart Mavi Salon'da sahne alacak.

5 Şubat Perşembe günü Ziraat Bankası Ana Salon'da Fahir Atakoğlu, Volkan Öktem, Alp Ersönmez ve Seçil Akmirza ile konser verecek. Aynı gün Bankkart Mavi Salon'da "Meşk-i Zeybek" sahnelenecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında Alessandro Cedrone yönetiminde Ziraat Bankası Ana Salon'da 6 Şubat'ta konser verecek. Aynı akşam Bankkart Mavi Salon'da Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "90'lık Karışık Kaset - 2: Ah Aşk" programıyla sahne alacak.

7 Şubat'ta Tarihi Salon'da Gülsin Onay piyano resitali sunacak. Aynı gün Bankkart Mavi Salon'da Sovak & The Leavers, Ziraat Bankası Ana Salon'da ise Selçuk Balcı konseri gerçekleştirilecek. Cumartesi günü ayrıca çocuklara yönelik "Dört Yanımda Müzik" adlı interaktif aile oyunu Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek.

Program, 8 Şubat Pazar günü Bankkart Mavi Salon'da "Fosforlu Cevriye" tiyatro oyunuyla devam edecek. Aynı gün Ziraat Bankası Ana Salon'da Simge, "Anlatasım Var" konseriyle sahne alacak. Pazar günü çocuklar için "80 Günde Dünya Turu" oyunu da Bankkart Mavi Salon'da izleyiciyle buluşacak.

Etkinliklerin biletleri ve ayrıntılı bilgileri CSO Ada Ankara gişeleri ile resmi satış kanalları üzerinden takip edilebiliyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Ankara, Müzik, Son Dakika

