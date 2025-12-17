"Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" iddiasına yalanlama - Son Dakika
"Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" iddiasına yalanlama

17.12.2025 17:40
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bir gazetede yer alan "İmralı'daki konut bitmek üzere" ve "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İmralı'daki konut ve Öcalan'a ait villa iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Ayrıca, asılsız iddialar sebebiyle hukuki sürecin başlatıldığı da belirtildi.

"ÖCALAN'A VİLLA İDDİASI ASILSIZ"

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Sözcü gazetesinin bugünkü birinci sayfasında ve gazetenin sosyal medya hesaplarında yer alan, 'İmralı'daki konut bitmek üzere' ve 'Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere' şeklindeki iddialar gerçek dışıdır. İmralı Ceza İnfaz Kurumunda villa ya da özel konut inşası veya tahsisi söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
