ÇÜ'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) düzenlenen törenle anıldı.

ÇÜ Kongre Merkezi'ndeki törende 10 Kasım ve Atatürk konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Yüzbaşı Abdullah Oral, bugün bütün Türkiye'nin Atatürk'ü sevgi ve saygıyla andığını belirtti.

Atatürk'ün askerlik ve devlet adamlığı nitelik ve yeteneğini bir bütün olarak kendi kişiliğinde topladığına dikkati çeken Oral, Atatürk'ün kazandığı milli mücadelenin arkasından yepyeni bir hüviyette çağdaş bir millet ve devlet yarattığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası kahramanlık türkü, şarkı ve marşlar seslendirdi, ÇÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve yapılan devrimleri konu alan canlandırmalar yaptı, şiirler okudu.

Töreni Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, davetliler ve öğrenciler izledi.