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Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor - Son Dakika
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Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor

İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatin merkez kız yurdunda gece çocukların uyandırılıp kendisine yönelik beddua seansları düzenletildiğini söyledi.

04.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 11:00
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İsmailağa'da Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı anlaşmazlıklar sonrasında cemaate bağlı kız yurdunda kendisine beddua seansları düzenlendiğini açıkladı.

"BENİM İÇİN BEDDUA SEANSLARI YAPIYORLAR"

İsmailağa tarikatının merkez kız yurdundaki çocukların gece uyandırıldığını belirten Cübbeli, "Benim için kız yurtlarında beddua seansları yapıyorlar. Benim sohbetimle namaza başlamış bacılarım, 'Allah'ım Cübbeliyi helak et' duasına amin dedirtiliyor. Adamlar eşlerine 'Onun sohbetini dinlersen seni boşarım' diyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından cemaat içinde anlaşmazlıklar baş göstermişti. Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, "Hamas'ın Filistin'de yaptığını biz Türkiye'de yapmak zorundayız. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye'de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok" demişti. Bunun üzerine Ahmet Mahmut Ünlü bu sözlere tepki göstererek, Ustaosmanoğlu için "FETÖ'den beter" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Ustaosmanoğlu'nun sarf ettiği sözler için de suç işlemeye tahrik suçu kapsamında olduğu gerekçesiyle hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.

Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
YORUMLAR (7)
  • Serkan Basar: ne tarikat la nede cemaatla işim olmaz rabbim beyin vermiş kuran vermiş helali haramı bildirmiş farzı sünneti bildirmiş hiç işim olmaz böyle yapılanmalarla Yanıtla 38 14
  • Kadir Kartav: Cübbeli Ahmet hocamız sayesinde çok kişi namaza başlıyor büyük günahlardan tövbe ediyor intihardan cinayetten vazgeçiyor. Hep güzel ve faydalı şeyler anlatıyor. Yanıtla 28 21
  • cemal köse: cüppeli boş ve lüzumsuz adam. İslama zarar veriyor. Yanma kefen kabir azabını önleyen kefen kötülükleri kovvan terlik vs. Yanıtla 21 24
  • Şevki Sünger: sen kendini fazla önemsiyorsun Yanıtla 11 10
  • OĞUZ İÇEN : Bu kadar kendinizi akıllı zanneden birisi olarak görüyorsunuz ya onu benim kafam almıyor,adam yanmayan kefen satıyor alsana o zaman ))))) 14 6
  • eyup yamak: Artık cübbesini çıkarıp cübbesiz ahmet olarak siyasete girsin.Üzerine vazife olana da olmayana da karışıyor. Yanıtla 4 9
  • Arzum Baskara: Hocam seni kim napsin allasen ya :p Yanıtla 2 4

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