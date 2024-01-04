Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor

İsmailağa tarikatının merkez kız yurdundaki çocukların gece uyandırıldığını belirten Cübbeli, "Benim için kız yurtlarında beddua seansları yapıyorlar. Benim sohbetimle namaza başlamış bacılarım, 'Allah'ım Cübbeliyi helak et' duasına amin dedirtiliyor. Adamlar eşlerine 'Onun sohbetini dinlersen seni boşarım' diyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından cemaat içinde anlaşmazlıklar baş göstermişti. Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, "Hamas'ın Filistin'de yaptığını biz Türkiye'de yapmak zorundayız. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye'de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok" demişti. Bunun üzerine Ahmet Mahmut Ünlü bu sözlere tepki göstererek, Ustaosmanoğlu için "FETÖ'den beter" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Ustaosmanoğlu'nun sarf ettiği sözler için de suç işlemeye tahrik suçu kapsamında olduğu gerekçesiyle hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.