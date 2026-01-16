Çubuk Gölü Buz Tutdu

Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Kar kalınlığının 50 santimetre civarında olduğu tabiat parkında hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesiyle gölün yüzeyi dondu.
Yetkililer, vatandaşları buz üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.
