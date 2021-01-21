Çubuk'lu başarılı öğrenciden Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye 185'inciliği derecesi elde eden ve halen eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde sürdüren Saadet Boran, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Saadet Boran, ziyarette Demirbaş'a yeni belediye binasının hayırlı olmasını diledi. Boran, hediye olarak Belediye Başkanı Demirbaş'a Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) yaptığı bağış için verilen plaketi getirdiğini ifade etti.

Demirbaş, hediyeyi çok anlamlı bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Saadet Boran kardeşimiz geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde elde ettiği önemli başarıyla bizi gururlandırmıştı. Bugün ziyaretimize gelerek ve çok anlamlı bir hediye getirerek bizi ikinci kez gururlandırdı ve onurlandırdı. Yardım etmek ve hayat kurtarmak çok güzel bir şey. Bunu da bizim bu güzel günümüzle denkleştirmek çok güzel. Bu anlatılmaz."