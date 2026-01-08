Çubuk'ta Mehmet Yiğiner'e Destek Toplantısı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'e destek için toplantı düzenlendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın ev sahipliğinde organize edilen "Çubuk-Akyurt Tek Yürek Mehmet Yiğiner'in Yanında" başlıklı program, Tebessüm Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Programa, Demirbaş'ın yanı sıra AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özkan, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, TŞOF Genel Başkanı Yiğiner, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, oda temsilcileri ile esnaf katıldı.

Demirbaş, toplantıdaki konuşmasında, Yiğiner'e destek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Mehmet Başkan'ın ülkemize ve bölgemize kattığı değeri gururla konuşuyoruz. Bizim görevimiz bu değerlerimize sahip çıkmaktır. Çubuk olarak esnafımızla birlikte yanındayız." dedi.

Ayık da esnafı bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Mehmet ağabey işin mutfağından gelmiş, ilmek ilmek dokuyarak bugün bulunduğu görevlere ulaşmış bir isim. Bugün güçlü desteğimizi gösterme günüdür." diye konuştu.

Yiğiner de esnafın sorunlarını merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayarak, "Belediyelerimiz ve hükümetimizle ortak çözümler üretiyoruz. Rabb'im bizleri mahcup etmesin. Sizlerin desteğiyle esnafımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.