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Çubuk'ta taksi iş yerine girdi - Son Dakika

Çubuk'ta taksi iş yerine girdi

01.02.2022 12:25
Çubuk'ta taksi iş yerine girdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen ticari taksi cadde üzerindeki lokantaya girdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen ticari taksi cadde üzerindeki lokantaya girdi.

Edinilen bilgiye, B.D. yönetimindeki 06 CBT 50 plakalı ticari taksi sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Emir Doğanay'a ait lokantaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu kazada lokantada bulunan 2 motosiklette de hasar meydana geldi.

Yararlanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücünün 128 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle araç ve iş yerinde hasar meydana geldi. - ANKARA

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Atatürk Caddesi, Ankara, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çubuk'ta taksi iş yerine girdi - Son Dakika


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