Son Dakika Haberleri: Çukurova'da Gamma Knife Sempozyumu

Çukurova'da Gamma Knife Sempozyumu

50 dakika önce

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ilk kez "Çukurova Gamma Knife Sempozyumu" düzenlendi.

Çukurova'da Gamma Knife Sempozyumu, System.String[]
Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ilk kez "Çukurova Gamma Knife Sempozyumu" düzenlendi. Dört oturumda gerçekleştirilen sempozyuma çok sayıda uzman doktor katıldı.

Yenilikçi teknolojiyi tıbbi deneyim ile birleştiren radyocerrahi tedavi yöntemi Gamma Knife alanındaki son gelişmeler, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda tüm detaylarıyla ele alındı.

Başkent Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emre Durdağ, Gamma Knife sayesinde Türkiye'de binlerce hastanın tedavi edildiğini söyledi. Durdağ, "Nöroşirurji Türkiye'nin yüzünü ak çıkaran bir bilim dalı. Uygulamalara da baktığınız zaman Batı'daki gelişmiş merkezlerden hiç de aşağıda kalmayan uygulamalar yapılabilmektedir" dedi.

Toplam dört oturumda düzenlenen sempozyumda Doç. Dr. Kadir Tufan ve Dr. Öğr. Görevlisi Özgür Kardeş tarafından sık görülen beyin tümörlerinde, "AVM'lerde, Trigeminal Nevralijide, Hipoliz adenomlarında ve Glial Tümörlerde Gamma Knife tedavisi" konuları ele alındı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:37 Kaynak: İHA

Adana, Başkent Üniversitesi, Çukurova, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Son Dakika! Rusya ve Suriye Ortak Açıklama Yaparak ABD Askerlerinin Suriye'yi Terk Etmesi Çağrısında Bulundu Son Dakika! Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: Af Çıkarılmasına Karşıyım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:27:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurova'da Gamma Knife Sempozyumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]