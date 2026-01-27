Çukurova Havalimanı 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Çukurova Havalimanı 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çukurova Havalimanı 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
27.01.2026 14:41
Çukurova Havalimanı çalışanları, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı ve fotoğrafları değerlendirdi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Havaalanı Operasyon Kontrol Merkezi vardiya uzmanları Egemen Gündüz ve Mustafa Berat Aksoy ile Otopark ve Dış Alan Vardiya Uzmanı Buse Karaca, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Havalimanı çalışanları, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de Hasan Belal'ın "Mehmet Ağa" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" adlı karesini oylayan Gündüz, Aksoy ve Karaca, "Spor"da Arife Karakum'un "Hava topu", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat"ta ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" adlı karelerini tercih etti.

Karaca, AA muhabirine, havacılık sektörünü meslekten öte bir tutku olarak gördüklerini söyledi.

Oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirten Karaca, AA foto muhabiri ve muhabirlerine teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

