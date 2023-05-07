Cumhur İttifak'ının düzenleyeceği "Büyük İstanbul Mitingi" için trafikler kilitlendi! - Son Dakika
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Cumhur İttifak'ının düzenleyeceği "Büyük İstanbul Mitingi" için trafikler kilitlendi!

07.05.2023 15:52

Cumhur İttifakı'nın Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi D-100 karayolunda yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar oluşan trafik nedeniyle miting alanına yürüyerek gitti.

Cumhur İttifakı'nın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştireceği 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi Çatalca ve Beylikdüzü'nden Yeşilköy'deki miting alanına giden partililer D-100 karayolu, Atatürk Havalimanı katılımında yoğunluğa neden oldu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul mitingi öncesi D-100'de yoğunluk

MİTİNG ALANINA ULAŞMAK İÇİN TRAFİKTE BEKLEDİLER

Metrobüs ve metro aktarmalarıyla miting alanına gidenlerin yanı sıra, AK Parti ilçe teşkilatlarının otobüs ve minibüsleri de miting alanına ulaşmak için trafikte bekledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul mitingi öncesi D-100'de yoğunluk

POLİS HELİKOPTERİ DEVRİYE UÇUŞU YAPIYOR

Bazı vatandaşlar ise, oluşan trafik nedeniyle miting alanına yürüyerek gitti. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis helikopteri, miting alanı ve çevresinde zaman zaman devriye uçuşu yapıyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul mitingi öncesi D-100'de yoğunluk
Kaynak: DHA
YORUMLAR (8)
  • Mehmet Yavuz: Yürü be koca REİS. DURMAK YOK YOLA DEVAM. Cevap Yaz 23 23 Yayından Kaldır
  • Oktay KUŞÇU: Ülke ne halde halen akp diyebiliyorlar ya yazık yani. Sonra ağlamayın ekonomi daha da kötü diye Cevap Yaz 29 55 Yayından Kaldır
  • Bülent Yalvaç: AKP diyorum çünkü sizin gibi Türkiye ve İslam düşmanlarıyla birlikte olacağıma aç kalırım vatansız kalamam benim safım belli.ulkemi bölmek isteyenler le birlikte olmam.Rabbim Türkiye mizi muzaffer eylesin amin.Rabbim Türkiye ve İslam düşmanlarını bildiği gibi yapsın inşAllah 19 17 Yayından Kaldır
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Atatürk Havalimanı, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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