Cumhur İttifak'ının düzenleyeceği "Büyük İstanbul Mitingi" için trafikler kilitlendi!

Cumhur İttifakı'nın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştireceği 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi Çatalca ve Beylikdüzü'nden Yeşilköy'deki miting alanına giden partililer D-100 karayolu, Atatürk Havalimanı katılımında yoğunluğa neden oldu.

MİTİNG ALANINA ULAŞMAK İÇİN TRAFİKTE BEKLEDİLER

Metrobüs ve metro aktarmalarıyla miting alanına gidenlerin yanı sıra, AK Parti ilçe teşkilatlarının otobüs ve minibüsleri de miting alanına ulaşmak için trafikte bekledi.

POLİS HELİKOPTERİ DEVRİYE UÇUŞU YAPIYOR

Bazı vatandaşlar ise, oluşan trafik nedeniyle miting alanına yürüyerek gitti. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis helikopteri, miting alanı ve çevresinde zaman zaman devriye uçuşu yapıyor.