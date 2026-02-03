Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, son dönemde popülerliği artan bazı rap içeriklerine ilişkin zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Saral, "sanat" adı altında toplumun ahlaki temellerinin sarsıldığını savunarak, bu durumu bir "çürümüşlük" olarak nitelendirdi.

"SÖZDE SANAT MASKESİ ALTINDA YOZLUK PAZARLANIYOR"

Özellikle rap müzik yapan bazı isimlerin içeriklerini hedef alan Saral, bu yapımların gençlerin zihin dünyasını kirlettiğini belirtti. Saral, "Popülerlik uğruna her türlü seviyesizliği meşrulaştırmaya çalışanlar bilmelidir ki; bu topraklar kültürüne, inancına ve ahlakına sahip çıkanların yurdudur" dedi.

"TOPLUMUN TEMELLERİ DİNAMİTLENİYOR"

Açıklamasının devamında şöhretin toplumsal sorumluluğu unutturmaması gerektiğini vurgulayan Saral, şu ifadeleri kullandı: "Kimse, para ve alkış uğruna toplumun manevi temellerini dinamitleme hakkına sahip değildir. Sanat adı altında sergilenen bu çürümüş zihniyet, gençlerimizi zehirleyen bir propaganda aracına dönüşmüştür."

Saral'ın paylaşımı şöyle: Son dönemde özellikle rapçi adı altındaki birtakım kimselerin ortaya koyduğu içerikler, sanat kisvesi altında toplumun ahlaki yapısını zedeleyen, gençliğin zihin dünyasını kirleten bir noktaya ulaşmıştır. Toplumun ahlaki yapısını hedef alan, gençliğin zihin dünyasını kirleten ve sözde sanat maskesi altında yozluğu pazarlayan bu anlayış, milletimizin değerleriyle açıkça çatışmaktadır. Popülerlik uğruna her türlü seviyesizliği meşrulaştırmaya çalışanlar bilmelidir ki; bu topraklar, köksüzlük ve değersizlik üzerinden prim yapanların değil, kültürüne, inancına ve ahlakına sahip çıkanların yurdudur. Sanat adı altında sergilenen bu çürümüş zihniyet, gençlerimizi zehirleyen bir propaganda aracına dönüşmüştür. Şöhret sarhoşluğu ile toplumsal sorumluluğunu unutup her türlü sapkınlığı normalleştirmeye çalışanlara karşı durmak, bu milletin vicdan borcudur. Kimse, para ve alkış uğruna toplumun manevi temellerini dinamitleme hakkına sahip değildir.