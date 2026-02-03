Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar
03.02.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bazı rap müzik içeriklerine yönelik sert ifadeler kullandı. Sanat adı altında sunulan bu içeriklerin toplumun ahlaki yapısını hedef aldığını savunan Saral, gençliğin bilinçli şekilde yozlaştırıldığını belirterek, "Bu bir sanat faaliyeti değil, değerlerimize yönelik açık bir saldırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, son dönemde popülerliği artan bazı rap içeriklerine ilişkin zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Saral, "sanat" adı altında toplumun ahlaki temellerinin sarsıldığını savunarak, bu durumu bir "çürümüşlük" olarak nitelendirdi.

"SÖZDE SANAT MASKESİ ALTINDA YOZLUK PAZARLANIYOR"

Özellikle rap müzik yapan bazı isimlerin içeriklerini hedef alan Saral, bu yapımların gençlerin zihin dünyasını kirlettiğini belirtti. Saral, "Popülerlik uğruna her türlü seviyesizliği meşrulaştırmaya çalışanlar bilmelidir ki; bu topraklar kültürüne, inancına ve ahlakına sahip çıkanların yurdudur" dedi.

"TOPLUMUN TEMELLERİ DİNAMİTLENİYOR"

Açıklamasının devamında şöhretin toplumsal sorumluluğu unutturmaması gerektiğini vurgulayan Saral, şu ifadeleri kullandı: "Kimse, para ve alkış uğruna toplumun manevi temellerini dinamitleme hakkına sahip değildir. Sanat adı altında sergilenen bu çürümüş zihniyet, gençlerimizi zehirleyen bir propaganda aracına dönüşmüştür."

Saral'ın paylaşımı şöyle: Son dönemde özellikle rapçi adı altındaki birtakım kimselerin ortaya koyduğu içerikler, sanat kisvesi altında toplumun ahlaki yapısını zedeleyen, gençliğin zihin dünyasını kirleten bir noktaya ulaşmıştır. Toplumun ahlaki yapısını hedef alan, gençliğin zihin dünyasını kirleten ve sözde sanat maskesi altında yozluğu pazarlayan bu anlayış, milletimizin değerleriyle açıkça çatışmaktadır. Popülerlik uğruna her türlü seviyesizliği meşrulaştırmaya çalışanlar bilmelidir ki; bu topraklar, köksüzlük ve değersizlik üzerinden prim yapanların değil, kültürüne, inancına ve ahlakına sahip çıkanların yurdudur. Sanat adı altında sergilenen bu çürümüş zihniyet, gençlerimizi zehirleyen bir propaganda aracına dönüşmüştür. Şöhret sarhoşluğu ile toplumsal sorumluluğunu unutup her türlü sapkınlığı normalleştirmeye çalışanlara karşı durmak, bu milletin vicdan borcudur. Kimse, para ve alkış uğruna toplumun manevi temellerini dinamitleme hakkına sahip değildir.

Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 18:27:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral rapçileri yerin dibine soktu: Gençliğin zihnini kirletiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.