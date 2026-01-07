Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek, İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, adalette Yargı Reformu Stratejisi kapsamında 10. ve 11. yargı paketlerinin yasalaşarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Geçen yıl 997 hakim ve savcı yardımcısı atadıklarını anımsatan Erdoğan, ayrıca mesleğe kabulü yapılan 2 bin 432 hakim ve savcı adayının yapılan kura ile görevlerine başladığını hatırlattı.

2 bin 589'u adliye hizmetlerinde ve 3 bin 655'i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6 bin 244 personelin atamasını yaptıklarını ifade eden Erdoğan, farklı illerde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduklarını aktardı.

Geçen yıl kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısının 766 olduğunu kaydeden Erdoğan, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri ile bölge idare mahkemelerinin sayısını 12'ye çıkardıklarını dile getirdi.

Eğitimde alanında 2025'te yapılan çalışmalara da değinen Erdoğan, geçen yıl 9 bin 324 derslik inşa ettiklerini, Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'ni Türkiye'ye kazandırdıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1381'i engelli olmak üzere toplam 16 bin 381 öğretmeni öğrencileriyle buluşturduklarını, öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Milli Eğitim Akademisi'ni kurduklarını anımsattı.

Toplam 228 milyon kitabı öğrencilere ücretsiz dağıttıklarını hatırlatan Erdoğan, "İlköğretim ve ortaöğretimde 346 bin 614 öğrenciye burs veriyoruz. Pansiyonlarda ise 243 bin 652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz, 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı." diye konuştu.

"Üreten sağlık modelimizle, stratejik önemi haiz 41 yerli ürün geliştirme projesini başlattık"

Sağlıkta, 2025'in 11 ayında muayene sayısının 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktığını aktaran Erdoğan, geçen yıl 16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlemin gerçekleştiğinin bilgisini paylaştı.

Aile sağlığı merkezlerinde 421 milyon vatandaşa hizmet verildiğini vurgulayan Erdoğan, ülke genelinde 302 aile sağlığı merkezinin açıldığını da hatırlattı.

Erdoğan, 9 bin 718'i uzman hekim olmak üzere 64 bin 344 sağlık personelinin istihdam edildiğini, evde sağlık hizmeti kapsamında 4 milyon 203 bin ziyaret gerçekleştirildiğini kaydetti.

856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayısını 6 bin 308'e çıkardıklarını, 76 acil yardım istasyonunun da hizmete girmesiyle sayıyı 3 bin 574'e yükselttiklerini belirten Erdoğan, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle, stratejik öneme haiz 41 yerli ürün geliştirme projesini başlattık." ifadesini kullandı.

Çevre ve şehircilikte, 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladıklarını dile getiren Erdoğan, yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ev Sahibi Türkiye sloganıyla, 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız yüzyılın konut projesini başlattık. Türkiye'nin ilk iklim kanunu, yürürlüğe girdi. COP31 Taraflar Konferansı'nın Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına hak kazandık. Sıfır atık ile geri kazanım oranını yüzde 36'ya çıkardık. Depozito yönetim sistemini 7 bölgeye yaydık. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan millet bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda, 314'e yükselttik. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni hizmete sunduk."

Ulaştırma alanında 2025'te 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, yurt dışı uçuş noktası sayısına 6 yeni destinasyon daha eklediklerini anımsattı.

Erdoğan, "Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek, İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik. Aydın-Denizli otoyolunu, hizmete açtık. Antalya Havalimanı genişletme projesini ve yeni terminal binasının açılışını yaptık. İlk milli banliyo tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk 10'a yükselttik. Yerli ve milli 5G'nin ihalesini yaptık." sözlerini sarf etti.

Tarım ve hayvancılıkta, 2025'te tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdiklerini ifade eden Erdoğan, 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödendiğinin altını çizdi.

Erdoğan, su ve sulama yatırımları alanında, 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yer altı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 321 tesisi tamamladıklarını dile getirdi.

"Dünyanın 4. büyük filosuna sahip olduk"

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, depremden etkilenen 11 il için 11 milyar lira finansman sağladıklarını, geçen yıl 517 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Önceki yıllarda enerjide, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gabar'da, günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik. Yurt içi ve yurt dışında, günlük petrol üretimi ise 180 bin varil oldu. Yerli ve milli 2 yeni sondaj kulesi Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu, Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Yeni sondaj gemilerimiz Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın 4. büyük filosuna sahip olduk. Ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına almak amacıyla toplam 155 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmaları imzaladık. Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattında, 2 Ağustos'ta gaz akışını sağladık. 5 Mart'ta Nahçivan'a Türkiye üzerinden kesintisiz doğal gaz sevkiyatını başlattık."

Gençlik ve sporda, 2025'te yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, geçen yıl ülke genelinde 103 gençlik ve spor tesisinin yapımının tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini devlet yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. 2025 yılında, yurt-yatak kapasitemizi, 1 milyon 3 bin 259'a ulaştırdık. Üniversite öğrenci toplulukları programıyla 4 bin 444 projeye yaklaşık 340 milyon liralık destek verdik. Bu destekden, 1 milyon 155 bin gencimiz doğrudan istifade etti. 2025 yılında, lisanslı sporcu sayımız, 20 milyona ulaştı. Milli sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda, 2 bin 518 altın, 2 bin 301 gümüş, 2 bin 655 bronz olmak üzere toplam 7 bin 474 madalya kazandık. Ayrıca 1 milyon 36 bin öğrencimizin, sportif test, tarama ve ölçümlerini gerçekleştirdik."

(Sürecek)