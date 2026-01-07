Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

07.01.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek, İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek, İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, adalette Yargı Reformu Stratejisi kapsamında 10. ve 11. yargı paketlerinin yasalaşarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Geçen yıl 997 hakim ve savcı yardımcısı atadıklarını anımsatan Erdoğan, ayrıca mesleğe kabulü yapılan 2 bin 432 hakim ve savcı adayının yapılan kura ile görevlerine başladığını hatırlattı.

2 bin 589'u adliye hizmetlerinde ve 3 bin 655'i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6 bin 244 personelin atamasını yaptıklarını ifade eden Erdoğan, farklı illerde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduklarını aktardı.

Geçen yıl kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısının 766 olduğunu kaydeden Erdoğan, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri ile bölge idare mahkemelerinin sayısını 12'ye çıkardıklarını dile getirdi.

Eğitimde alanında 2025'te yapılan çalışmalara da değinen Erdoğan, geçen yıl 9 bin 324 derslik inşa ettiklerini, Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'ni Türkiye'ye kazandırdıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1381'i engelli olmak üzere toplam 16 bin 381 öğretmeni öğrencileriyle buluşturduklarını, öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Milli Eğitim Akademisi'ni kurduklarını anımsattı.

Toplam 228 milyon kitabı öğrencilere ücretsiz dağıttıklarını hatırlatan Erdoğan, "İlköğretim ve ortaöğretimde 346 bin 614 öğrenciye burs veriyoruz. Pansiyonlarda ise 243 bin 652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz, 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı." diye konuştu.

"Üreten sağlık modelimizle, stratejik önemi haiz 41 yerli ürün geliştirme projesini başlattık"

Sağlıkta, 2025'in 11 ayında muayene sayısının 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktığını aktaran Erdoğan, geçen yıl 16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlemin gerçekleştiğinin bilgisini paylaştı.

Aile sağlığı merkezlerinde 421 milyon vatandaşa hizmet verildiğini vurgulayan Erdoğan, ülke genelinde 302 aile sağlığı merkezinin açıldığını da hatırlattı.

Erdoğan, 9 bin 718'i uzman hekim olmak üzere 64 bin 344 sağlık personelinin istihdam edildiğini, evde sağlık hizmeti kapsamında 4 milyon 203 bin ziyaret gerçekleştirildiğini kaydetti.

856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayısını 6 bin 308'e çıkardıklarını, 76 acil yardım istasyonunun da hizmete girmesiyle sayıyı 3 bin 574'e yükselttiklerini belirten Erdoğan, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle, stratejik öneme haiz 41 yerli ürün geliştirme projesini başlattık." ifadesini kullandı.

Çevre ve şehircilikte, 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladıklarını dile getiren Erdoğan, yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ev Sahibi Türkiye sloganıyla, 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız yüzyılın konut projesini başlattık. Türkiye'nin ilk iklim kanunu, yürürlüğe girdi. COP31 Taraflar Konferansı'nın Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına hak kazandık. Sıfır atık ile geri kazanım oranını yüzde 36'ya çıkardık. Depozito yönetim sistemini 7 bölgeye yaydık. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan millet bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda, 314'e yükselttik. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni hizmete sunduk."

Ulaştırma alanında 2025'te 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, yurt dışı uçuş noktası sayısına 6 yeni destinasyon daha eklediklerini anımsattı.

Erdoğan, "Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek, İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik. Aydın-Denizli otoyolunu, hizmete açtık. Antalya Havalimanı genişletme projesini ve yeni terminal binasının açılışını yaptık. İlk milli banliyo tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk 10'a yükselttik. Yerli ve milli 5G'nin ihalesini yaptık." sözlerini sarf etti.

Tarım ve hayvancılıkta, 2025'te tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdiklerini ifade eden Erdoğan, 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödendiğinin altını çizdi.

Erdoğan, su ve sulama yatırımları alanında, 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yer altı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 321 tesisi tamamladıklarını dile getirdi.

"Dünyanın 4. büyük filosuna sahip olduk"

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, depremden etkilenen 11 il için 11 milyar lira finansman sağladıklarını, geçen yıl 517 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Önceki yıllarda enerjide, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gabar'da, günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik. Yurt içi ve yurt dışında, günlük petrol üretimi ise 180 bin varil oldu. Yerli ve milli 2 yeni sondaj kulesi Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu, Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Yeni sondaj gemilerimiz Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın 4. büyük filosuna sahip olduk. Ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına almak amacıyla toplam 155 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmaları imzaladık. Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattında, 2 Ağustos'ta gaz akışını sağladık. 5 Mart'ta Nahçivan'a Türkiye üzerinden kesintisiz doğal gaz sevkiyatını başlattık."

Gençlik ve sporda, 2025'te yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, geçen yıl ülke genelinde 103 gençlik ve spor tesisinin yapımının tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini devlet yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. 2025 yılında, yurt-yatak kapasitemizi, 1 milyon 3 bin 259'a ulaştırdık. Üniversite öğrenci toplulukları programıyla 4 bin 444 projeye yaklaşık 340 milyon liralık destek verdik. Bu destekden, 1 milyon 155 bin gencimiz doğrudan istifade etti. 2025 yılında, lisanslı sporcu sayımız, 20 milyona ulaştı. Milli sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda, 2 bin 518 altın, 2 bin 301 gümüş, 2 bin 655 bronz olmak üzere toplam 7 bin 474 madalya kazandık. Ayrıca 1 milyon 36 bin öğrencimizin, sportif test, tarama ve ölçümlerini gerçekleştirdik."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, İstanbul, AK Parti, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Beykoz’da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü Beykoz'da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Fenerbahçe’den açıklama: Dava reddedildi Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Ruben Amorim gitti, olan Galatasaray’a oldu Beklenmedik bir engel Ruben Amorim gitti, olan Galatasaray'a oldu! Beklenmedik bir engel
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali

16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
13:55
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
13:43
Maduro’nun Merkez Bankası’na ait 113 ton altını İsviçre’ye taşıdığı ortaya çıktı
Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan’ın aşk tatiline sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki
13:09
SGK İl Müdürlüğü’nde vahşet Avukat silahlı saldırıda öldürüldü
SGK İl Müdürlüğü'nde vahşet! Avukat silahlı saldırıda öldürüldü
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:17:02. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.