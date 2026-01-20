Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün itibarıyla Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne kaydettirdiği 32 kültürel değeriyle 185 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır." - ANKARA
