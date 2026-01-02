Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi\'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından camiden ayrıldı.