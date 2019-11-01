Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne geçti. - İSTANBUL
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