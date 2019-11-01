Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne geçti. - İSTANBUL

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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