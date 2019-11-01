Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne geçti. - İSTANBUL