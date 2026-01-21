Erdoğan, Politika Kurulları Başkanvekillerini Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz da yer aldı.
