Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı Açıklaması

14.05.2022 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunulan çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunulan çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Kendi kendimize yeterli olabilmenin teminatı olan, emeğin, üretmenin, alın terinin mesleğini icra eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunduğumuz çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında yer verdiği görselde, 2022'de çiftçilere 29 milyar lira destek sağlanacağı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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