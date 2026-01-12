Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın'la bir süre sohbet etti.

"Cumhurbaşkanım, hakkını helal et" diyen Yılmaz'a Erdoğan, "Benim ne hakkım var ki." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ve dileklerini ileten Recep Taşkın da "Allah'tan hayırlı ömür istiyorum, Allah güç kuvvet versin sana." dedi.

Erdoğan, Necati Yılmaz ve Recep Taşkın'a baston hediye etti.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'ye selamlarını iletti.

Görüşmede, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de yer aldı.