Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılış töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılış töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı\'nın 3\'üncü pisti ve yeni kulesinin açılış töreninde konuştu Açıklaması
19.01.2026 16:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık." dedi.

Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, bugün açılışı yapılan yeni yatırımların Ankara, ülke, millet ve sivil havacılık sektörünün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, hem Esenboğa Havalimanı'na hem de Ankara'ya önemli bir değer katacak bu yatırımlarda emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yatırımcı şirket, yüklenici firmalar, işçiler, mimar ve mühendislere teşekkürlerini iletti.

İki etaptan oluşan ve ilk etabının başarıyla nihayete erdirildiği bu projeyle uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarı grafiğinin daha da yukarılara çekileceğini ifade eden Erdoğan, hükümet olarak 23 yıldır milletin emanetini omuzlarında taşımanın bilinciyle çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, "Bütün gayretimiz, milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin diyedir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, eğitime, sanayiye her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık." diye konuştu.

Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye bulunduğunu dile getiren Erdoğan, teşkilatla, bakanlıklarla, kurumlar ve yerel yönetimlerle ülke ve millet için çalışmaya ilk günkü aşkla devam ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, "Heyecanımızı yitirmiyoruz. Sevdamızı eksiltmiyoruz. Yeni ümitlerle, daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz." ifadelerini kullandı ve bugün hizmet zincirine yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içinde olduklarını söyledi.

"Türkiye olarak, 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz"

Ülkeyi daha yüksek irtifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcadıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 2024'te hizmete aldığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile bugün 58'e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek. Nereden, nereye... Aynı dönemde hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik."

Erdoğan, gelecek dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedeflediklerini belirterek, diğer taraftan 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayısını, 133 ülkede 356 noktaya çıkardıklarını kaydetti.

2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısının 34,5 milyon olduğunu aktaran Erdoğan, 2025'te bu sayının 247 milyonu aştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizde Ankara Esenboğa Havalimanı'nın halini biliyorsunuz değil mi? Ama o zaman buradan şehir merkezine gidiş bile hak getire. Hem havalimanını gerçekten halkın yolu haline getirdik hem de buradan şehir merkezine gidişi gerçekten modern bir hale getirdik. Şimdi bütün bu rakamlarla birlikte yolcu bazında Avrupa'da üçüncü, dünyada ise yedinci sıraya yerleştik. İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci oldu. Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında 550 bin uçak trafiği ile Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

