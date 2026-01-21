Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze Barış Kurulu Toplantısına Hakan Bey Katılacak"

(TBMM) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Barış Kurulu toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını söyledi.

AK Parti TBMM Grup toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin, "Gazze Barış Kurulu'na Trump tarafından davet edildiniz, katılacak mısınız" sorusuna "Hakan Bey katılacak" yanıtını verdi.