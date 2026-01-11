Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nde sanatçı ve katılımcılarla bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye ve Sultanahmet camileri gibi tarihi eserlerin gereken önemin verilmemesi durumunda yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Şu anda görüyoruz ki elhamdülillah 23 yıllık iktidarımız döneminde bu eserlerimizde yaptığımız bütün restorasyonlar, renovasyonlar gerek yurt dışından gelenler gerek ülkemiz insanları için buraları ayakta tutmamızın neticesidir." dedi.

Erdoğan, dün Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını gerçekleştirmesinin ardından sanatçı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Hattat Savaş Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "İşin başından beri ülkemizde sanat kurumlarının gelişmesine büyük katkılarda bulundunuz. Atatürk Kültür Merkezi gibi, İstanbul Modern gibi çeşitli önemli camilerin açılışı, kültür merkezlerinin kuruluşu, eski eserlerimizin ihyası ve restorasyonu konularında sayısız çabalarınızı gördük ve teşekkür ediyoruz. Bütün bu faaliyetlerin dünya sanat platformundaki yansımasını nasıl görüyorsunuz? Türkiye'mizin bu, dünya sanat platformundaki yerini ne şekilde etkilemiştir?" şeklinde soru yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle programın yapıldığı Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nin hizmete girmesinin bile çok önemli olduğunu belirterek, "Bu tür eserler eğer hizmete girmemiş olsaydı, biz bugün burada böyle bir toplantıyı yapamayacaktık. Ama bu eserin hizmete girmiş olması böyle bir toplantıyı burada yapmamıza da vesile oldu. Buradan kimler geldi kimler geçti? Buranın tarihi de bizim için çok çok önemli. Onun için de biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da bu kültür yolu etkinliklerini bu noktada da çok önemli görüyoruz. Ben şu anda bu eserin girdisi ve çıktısıyla burada yapılan bütün etkinliklerin ülkemizin geleceğine yönelik önemli adımları oluşturduğunu görüyorum ve bu eserler asla ihmal edilmemeli. Bunun hesabını veremeyiz" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün bizim bir Süleymaniye'miz, bir Sultanahmet'imiz varsa, bunlar hala yaşıyorsa, bunlara eğer biz gereken önemi vermezsek kısa bir süre sonra buraların da maalesef yok olmaya yüz tuttuğunu görürüz. Ama şu anda görüyoruz ki elhamdülillah 23 yıllık iktidarımız döneminde bu eserlerimizde yaptığımız bütün restorasyonlar, renovasyonlar gerek yurt dışından gelenler gerek ülkemiz insanları için buraları ayakta tutmamızın neticesidir. Şu an itibarıyla da başta Sultanahmet olmak üzere, Süleymaniye olmak üzere buralardaki sahiplenme hamdolsun gelecek nesillere bir mirastır. Fatih öyledir, Eyüp Sultan öyledir, yeni eser olarak bir Çamlıca öyledir ve bütün bunlarla birlikte bu eserlerimizi bizim çok diri, geleceğe taşımak için de her türlü yatırımı yapmamız gerekir diye düşünüyorum."

Hediye eserleri sergileme düşüncesi

Tezhip Sanatçısı Şeyma Okur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok sanatçının eser takdim ettiğini ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanata destek vermek adına eserler edindiğini belirterek, "İleride bu eserlerin bir koleksiyon, sergi ya da müze çatısı altında toplanması ve sergilenmesi gibi bir düşünceniz var mıdır?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bizlere hediye edilen bütün eserleri Kasımpaşa'da, şimdi fakirin adına kurduğumuz bir müzemiz var. Orada eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı vardı. Bu Kuzey Deniz saha Komutanlığını bizler ele aldık. Orayı, tamamen restorasyonunu bitiriyoruz ve orası da adeta harabeydi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığını gerçekten şimdi muhteşem bir eser olarak ele aldık. Orayı düzenledik ve bitirmek üzereyiz. Orada bütün bu eserleri, fakire ne hediye ettiyseler, ister hat olsun ister kitaplar olsun ister diğer türlü, her türlü eser olsun bunların hepsini orada inşallah sergileyeceğiz ve orayı da bütün halkımıza açmak suretiyle, oradan hepsinin istifade etmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Serginin Küratörü Yasemin Karaca'nın, "Siz hiç gençliğinizde sanatla ilgilendiniz mi, geleneksel sanatlara ilgi duydunuz mu?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlgilendim dersem doğru olmaz çünkü biz siyasetle ilgilendik." yanıtını verdi.

El yazması Kur'an-ı Kerim talebi

Katılımcılardan Hafize Zeynep Altun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geleneksel sanatlara ilginin gençler arasında yeni yaygınlaşmaya başladığını vurgulayarak, "Sizler bu ilgiyi artırma konusunda ilave ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ya da ne gibi çalışmalar yapılabilir?" diye sordu.

Özellikle hat eserlerine düşkün olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla ilgili de çalışmalarımız oldu, oluyor. En önemlisi de şu anda Mehmed Özçay üstadım da burada, kendilerinden hep bir şeyi istirham ettim. Özellikle cumhurbaşkanlığım döneminde bir Kur'an-ı Kerim yazılması arzum, talebim vardı. Sağ olsun bu eseri de yazdılar ve bizi mutlu ettiler. İnşallah bu da bizim cumhurbaşkanlığı dönemimizin bir eseri olacak. Bununla birlikte ayrıca bir farklı eserin de hamdolsun bitişini gördük. Bunlar da cumhurbaşkanlığı dönemimizin bir eseri olarak ülkemize ve dünyaya kazandırmış olduğumuz iki tane önemli eser olacak." dedi.

Programı aileye ilişkin soruyla bitirmek istediğini belirten Yasemin Karaca, "Yeni aile kuracak gençlere, yeni anne-baba olacak çiftlere, özellikle de genç babalara neler tavsiye edersiniz?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce bizim babalara da annelere de Rabb'imizin emri çerçevesi içerisinde, Allah'ın emri, sevgili Habibi'nin sünnetine uygun bir hayatı yaşamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

(Bitti)