Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

27 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştüOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde temasları sürüyor. Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde İngiltere Başbakanı May ile görüştü.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Theresa May, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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