Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünkü kabine toplantımızda ilgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını enine boyuna değerlendirdik. Amerika Başkanı Sayın Trump ile telefon görüşmemizde de ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"Şurası bir gerçek ki ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukukun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hukukun gücü yerine, gücün hukukunun egemen olduğu bir dünyada istikrarsızlık, kriz, çatışma eksik olmaz. Biz Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını asla istemeyiz. Kurallara dayalı uluslararası sistemin korunması bu bakımdan önemlidir. Bugünkü kabine toplantımızda ilgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını enine boyuna değerlendirdik. Amerika Başkanı Sayın Trump ile telefon görüşmemizde de ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir."

"Yeni deniz platformlarımız hayırlı uğurlu olsun"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin 18 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildiğini anımsatarak, arkeoloji, bilim-kültür, müzik, resim ve fotoğraf dallarında ödüle layık görülen ilim ve sanat erbabını tebrik edip başarılar diledi.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 20 Aralık'ta Türk donanması ve Türk tersaneciliğinin gurur günlerinden birine daha tanıklık ettiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Havadan bağımsız tahrik sistemi ve gelişmiş sonar teknolojisi ile öne çıkan TCG Hızırreis denizaltımızı ve yeni tip çıkarma gemimiz Ç-159'u donanmamızın hizmetine verdik. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği yüzde 90 yerlilik oranına sahip marin motorlu, ULAQ silahlı insansız deniz aracımızı Deniz Kuvvetlerimizin filosuna dahil ettik. 'Mavi Vatan'daki caydırıcılığımıza önemli katkılar yapacak açık deniz karakol gemimiz Seferihisar'ın ise ilk sac kesimini gerçekleştirdik. Aynı törende, Pakistan ile olan MİLGEM sözleşmeleri kapsamındaki ikinci gemi PNS Khaibar'i Pakistan heyetine teslim ettik. Donanmamızın gücüne güç katacak yeni deniz platformlarımız bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"Türk diasporasının her bir mensubu bu vatanın, bu milletin gözbebeğidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Aralık'ta TÜBA Bilim Ödülleri'ni 38 bilim insanına, TÜBİTAK Ödülleri'ni ise 8 farklı üniversiteden 11 akademisyene tevcih ettiklerini hatırlattı.

Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Demokratlar Birliğinin üyelerini 25 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladıklarını anımsatan Erdoğan, "Avrupa genelindeki 253 şubesiyle demokratik ve aktif katılımdan sağlıklı entegrasyona, eğitim projelerinden İslam düşmanlığı ile mücadeleye birçok alanda çalışmalar yürüten birliğimize teşekkürlerimi iletiyorum. Türk diasporasının her bir mensubu bu vatanın, bu milletin gözbebeğidir. Büyükelçiliklerimizle, konsolosluklarımızla, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız ve diğer kurumlarımızla bu kardeşlerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Hak sahiplerimizin yeni yuvalarında ağız tadıyla oturmalarını diliyorum"

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasının iktidarlarının yaklaşık 3 yıldır birinci önceliği olduğunu vurgulayarak, "Hükümet bu enkazın altında kalır." diyen istismarcılara meydanı terk etmediklerini dile getirdi.

Asrın felaketinin üstesinden, asrın dayanışması ve seferberliğiyle gelmeyi başardıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"27 Aralık'ta 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci deprem konutunun anahtarlarını teslim etmek üzere Hatay'ın misafiri olduk. Hatay'ımızda 55 bin 681, Kahramanmaraş'ımızda 22 bin 81, Malatya'mızda 11 bin 367, Adıyaman'ımızda 4 bin 833, Osmaniye'mizde 3 bin 357, Elazığ'ımızda 2 bin 568, Gaziantep'imizde 1620, Şanlıurfa'mızda 1333, Diyarbakır'ımızda 887, Adana'mızda 692, Kilis'imizde 308, Kayseri'mizde 224, Tunceli'mizde 201, Bingöl'ümüzde 27 olmak üzere toplam 105 bin 179 konut, köy evi ve iş yerini daha depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Böylece milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın huzuru içinde depremin etkilediği 11 ilimizde toplam 455 bin 357 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimizin kullanımına sunmuş bulunuyoruz. Bizleri milletimize mahcup etmeyen Rabb'ime sonsuz hamdediyorum. Konut, köy evi ve iş yerlerimiz bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Hak sahiplerimizin yeni yuvalarında ağız tadıyla oturmalarını diliyorum."

Hatay'da aynı zamanda toplam 200 milyar değerinde 227 yatırımın toplu açılışını da yaptıklarını belirten Erdoğan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte tüm bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, yüklenici firmalarımıza, hayırseverlerimize, işçi, mimar ve mühendislerimize, herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Aralık'ta Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve heyetini misafir ettiklerini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmemizde Somali'de hayata geçirdiğimiz Uzay Limanı Projemizde gelinen son aşamayı değerlendirdik. Ayrıca, filomuza yeni kattığımız Çağrı Bey ve Yıldırım derin deniz sondaj gemilerimizin müjdesini paylaştık. Yeni gemilerimizin de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)