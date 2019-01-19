Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişisel Hesaplarını Ülkesinin Üzerinde Tutan Kişi Bilin Ki Davasının Değil...
1 saat önce
- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK...
- AK Parti Samsun
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı
Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi bilin ki davasının değil enaniyetinin emrindedir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:37 Kaynak: AA
Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı