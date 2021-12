Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz İstanbul'u böyle bir şevkle böyle bir aşkla seviyoruz. Esasen İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir. Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmek de o derece meşakkatli ama aynı zamanda o derece şerefli bir iştir." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasına başlamadan önce katılımcıların coşkulu tezahüratları üzerine "Allah'ın izniyle görüyorum ki 2023'ün ışıkları ufukta. Maşallah, tebarekallah, bu ne güzellik böyle" ifadelerini kullandı.

Dava ve yol arkadaşlarını, partinin mensuplarını, kadınları ve gençleri selamlayan Erdoğan, hediye verilecek mahalle ve sandık başkanları nezdinde, kuruluşundan bugüne AK Parti saflarında görev alan, emek veren, mücadele edenlere şükranlarını sundu.

Erdoğan, AK Partinin kuruluşundan itibaren her kademede, her seçimde, iyi ve kötü her günlerinde birlikte olduklarından ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet dileyerek, İstanbul'un medeniyetimizde, tarihimizde ve kendi davalarında da ayrı bir yere, ayrı bir hikayeye, ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Her fırsatta hatırlattığı gibi İstanbul'un sade bir semtini sevmenin bile bir ömre değer olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul adını göklere yazarsanız düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korktuğunuz bir şehir. İstanbul zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilimiz, vatanımız olan bir şehir. İstanbul güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar bir şehirdir. İstanbul insana seversen olayım yarin dedirten bir şehirdir. Biz İstanbul'u işte böyle bir şevkle böyle bir aşkla seviyoruz. Esasen İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir. İstanbul'u sevmek demek gözü ve gönlü burayla rabıtalı Balkanlarından Kuzey Afrika'sına kadar koskoca bir coğrafyayı sevmek demektir. İstanbul'u sevmek demek, her rengiyle her inancıyla her kültürüyle her meşrebiyle tüm insanlığı sevmek demektir. Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmek de o derece meşakkatli ama aynı zamanda o derece şerefli bir iştir."

Erdoğan, bu şehre hizmet etmenin aynı zamanda İstanbul'un manevi muhafızları olan Eyüp Sultan Hazretlerine, Yuşa Hazretlerine, Hüdayi Hazretlerine ve daha nice gönül sultanına hizmet etmek anlamına geldiğini vurguladı.

Bu şehre hizmet etmenin Fatih Sultan Mehmet Han'dan başlayarak 3 kıta 7 iklimi aynı kutlu çınarın altında toplayan ecdada, 84 milyonun tamamının kalbine girmek, daha önemlisi gönül coğrafyasının her köşesine ulaşacak bir sevgi haresi oluşturmak demek olduğunu belirten Erdoğan,"Bizi bu şehre hizmet etme şerefine nail eyleyen Rabb'imize ne kadar hamdetsek azdır." dedi.

"Gerektiğinde 7 düvele meydan okuma gücü veren de bu aşktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek, "Bizim gecemizi gündüzümüze katarak çalışmamızın gerisinde işte bu aşk vardır. Bize gerektiğinde 7 düvele meydan okuma gücü veren de işte bu aşktır. AK Parti saflarında samimiyetle gayretle fedakarlıkla mücadele eden her bir kardeşimizin de aynı hissiyatla davasına sarıldığına, partisinin başarısı için çalıştığına inanıyorum." diye konuştu.

Dün Gaziantep'te bunu gördüğünü ifade eden Erdoğan, hem kapalı salon teşkilat toplantısında hem miting alanında on binlerin olduğu meydanda bu aşkı, bu heyecanı, bu coşkuyu gördüklerini vurguladı.

Erdoğan, fabrikaya gittiğinde işçilerle beraberken de bu heyecanı gördüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Gençler elbette her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. Tekbirimizle ezanımızla bayrağımızla İstiklal Marşımızla camilerimizle minarelerimizle bu sembollere sıkı sıkıya sarılmamızın gerisinde davamıza olan inancımız, bağlılığımız, sadakatimiz bulunuyor. İşte bunu için İstanbul'un 1453 yılındaki fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. İşte bunun için fethin nişanesi olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması bizim için çok kıymetlidir. İşte bunun için İstanbul'a kazandırdığımız her yeni medeniyet sembolümüz bizim için çok değerlidir. Çamlıca Camisi bizim için çok ama çok değerlidir. Zira Anadolu Yakası'ndaki en büyük sembol. Avrupa Yakası'ndan baktığımız zaman gördüğümüz en büyük sembol. Aynı şekilde Mimar Sinan Camii yine böyle bir sembol. Şimdi geliyor Barbaros Hayrettin Paşa Camii Levent'te dikiliyor. Rabb'ime hamdolsun, bunlar bize nasip oluyor. Demek ki iş bilenin kılıç kuşananın."

(Sürecek)