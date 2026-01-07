Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması

07.01.2026 20:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ile savunma sanayine ilişkin, "Önümüzdeki dönemde kazan-kazan ilkesinden hareketle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ile savunma sanayine ilişkin, "Önümüzdeki dönemde kazan-kazan ilkesinden hareketle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na ve Anlaşmaların İmza Töreni'ne iştirak etti, ortak basın toplantısı düzenledi.

Geçen yıl şubat ayında Kuala Lumpur'u ziyaretinde ülkeler arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasını kararlaştırdıklarını anımsatan Erdoğan, bugün konseyin ilk toplantısını icra ettiklerini belirtti. Erdoğan, gücünü kadim tarihten alan Türkiye-Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceklerine inandığını söyledi.

İlişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek belgelere az önce imza attıklarını dile getiren Erdoğan, Malezya'nın ASEAN Bölgesindeki Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.

Türkiye-Malezya arasında serbest ticaret anlaşmasının da mevcut olduğunu anımsatan Erdoğan, Kuala Lumpur ziyaretinde de ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıkladıklarını, ortak çabalarla ticareti dengeleyip sürdürülebilir şekilde bu hedefe taşıyabileceklerine samimiyetle inandığını kaydetti.

Erdoğan, "Keza ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerine de yeniden bir hareketlilik getirmeyi, Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın bugün ve yarın Türk iş çevreleriyle toplantılarının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

"Halklarımız arasındaki diyaloğu güçlendirecek adımları devam ettirme kararı aldık"

Bugünkü görüşmelerde savunma sanayi konularını da ele aldıklarını belirten Erdoğan, bu alanlarda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdiklerini, birçoğunun da devam ettiğini ifade etti.

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde kazan-kazan ilkesinden hareketle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliğinin temelini teşkil eden beşeri boyutu da görüşmelerimizde istişare ettik. Halklarımız arasındaki diyaloğu güçlendirecek adımları, eğitim, kültür ve turizm alanlarındaki çalışmalarımızı devam ettirme kararı aldık." diye konuştu.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de gündemlerinin üst sıralarında olduğuna işaret eden Erdoğan, bugün bir kez daha uluslararası meselelerde benzer görüşlerde olduklarını memnuniyetle gördüğünü dile getirdi. Erdoğan, bilhassa Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, "2019 yılında ilan ettiğimiz 'Yeniden Asya' girişimimiz çerçevesinde bölge ülkeleri ve ASEAN'la işbirliğimize ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Malezya'da 2025 yılında ASEAN dönem başkanı olarak yoğun bir süreç geçirdi. Kendilerini başarılı şekilde tamamladıkları bu dönem başkanlığı için tebrik ediyorum. Ayrıca Enver kardeşimin Tayland ile Kamboçya arasındaki gerginliğin azaltılmasında büyük katkıları oldu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'e ve heyetine Türkiye'yi ziyaretleri için teşekkür etti, konsey toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'in konuşmasının ardından tekrar söz alarak, misafirlerine ikramda bulunacaklarını söyledi.

"Yarın İstanbul programları devam edecek." diyen Erdoğan, "7 belgeyi imzaladık. Yaptığımız görüşmelerle de hamdolsun bu stratejik belgenin ilk adımını atmış oluyoruz. Böylece, Türkiye ile Malezya arasında 1. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği adımını atmış olduk. Hayırlı, mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

