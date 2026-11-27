Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile görüşecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'la yarın İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek.
Türkiye ile Yunanistan arasında Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme gerçekleştirilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TASULAS İLE BİR ARAYA GELECEK
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın İstanbul'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’ı kabul edeceğini duyurdu.
Duran, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.
Duran, açıklamasında görüşmenin gündemine ilişkin bir ayrıntıya ise yer vermedi.