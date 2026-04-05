Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı

05.04.2026 12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusunu tebrik ediyorum. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekte kararlıyız" dedi. erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortusu'nu kutladığı bir mesaj yayınladı. 

"HRİSTİYAN DÜNYASININ PASKALYA YORTUSU'NU TEBRİK EDİYORUM"

İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan mesajda Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusunu tebrik ediyorum." dedi. 

"BARIŞ İKLİMİNİ GÜÇLENDİRMEKTE KARARLIYIZ"

Erdoğan mesajının devamında, "Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız. Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Vakkas Can Vakkas Can:
    müslümanların bayramını kutlayan bir Yahudi ya da Hristiyan gördünüz mü 14 10 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    niye siz hristiyanların sevgililer gününü anneler gününü cadılar bayramını noelini binbir bahanelerle kutlarken oluyorda bir Devlet başkanı Tebasının bayramını kutlamasında ne gibi bir sakınca var 18 5
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    GÖRDÜM EKRUM 10 6
    Apple User Apple User:
    gördüm Putin 8 3
    eser demir eser demir:
    Süper votka şişesi selami gelmiş hahah 2 3
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    eser Nihayet samanını bitirip teşrif edebilmiş:))))) 3 0
    eser demir eser demir:
    Selami saman yemeyi siz den iyi bilen mi var soğan ekmek yeriz diyonuz ot da yeriz diyonuz 0 1
  • isa yatar isa yatar:
    Müşrikler birbiri ile iyi anlaşırlar. 10 1 Yanıtla
  • 2598 2598:
    bravo 4 3 Yanıtla
    YALARUN YALARUN:
    Light Selami 0 2
  • Ali Akkaya Ali Akkaya:
    vay halimize vay 3 2 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    yakında bizde kutlarız onlar gıbı olduk çiktık herseylerini kutluyoruz 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
