Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Terör örgütleriyle görüştüğümüzü söylüyor, ispatlamazsan namertsin

"Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye" İstanbul Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"İSPATLAYAMAZSAN NAMERTSİN"

Kılıçdaroğlu'nun TRT yayınındaki sözlerine değinen Erdoğan, "TRT'de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurmadık. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarında görüşme yapıyorsun. Beraber yol haritasını çiziyorsun. Asla bizim terör örgütleri ile bir araya gelmemiz kozmik odalarda toplantı yapmamız söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"DİLİ OLSA DA KONUŞSALAR"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Erdoğan'ı ve arkadaşlarının terörle mücadelede nerede olduğunu benim milletim iyi bilir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu konuda Cudi'nin Besler Deresi'nin dili olsa da konuşsalar. Sen sınır ötesinde bile teröristlere nasıl adım atılacağının HDP ile çalışmalarını yaptın, Meclis'teki odalarında yaptın. Medya bunu ortaya koydu. Sen kalkıp da zaten akşam yalan, sabah yalan hayatın bununla geçiyor. Bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok. Milletimizin duruşu gayet açıktır ve değişmemiştir. Seçim sonucunu beğenmeyip depremzedelere olmadık hakareti savuranların onlardan hangi yüzle oy isteyeceğini merak ediyoruz

"300 MİLYAR DOLAR ALIP GETİRECEKMİŞ"

Bay bay Kemal Londra'dan tefecilerden 300 milyar dolar alıp getirecekmiş. Seçim sonra sana buradan bir şeyler göndeririz demişler. Sana delikli iki kuruş bile vermezler bay bay kemal. Ülkemize parmak sallayanların hezeyanları bitmiş değil.

"SURİYELİLERİN GÖNÜLLÜ GİDİŞİNİN ALTYAPISINI OLUŞTURDUK"

Katar destekli 1 milyon Suriyeliyi alabilecek konut yapma çalışmalarımız devam ediyor. Dün içişleri bakanımızı temel atma törenini yaptı. Suriyelilerin gönüllü gidişinin altyapısını oluşturduk. Kovarak değil, cebren değil. Almanya'sı Avrupa'sı ülkelerine nasıl davet ediyorsa aynısını yapalım dedik. İnsani, vicdani, islami bir yönünün olması gerektiğine inanıyoruz.

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Milletimiz Pazar günü bu tabloların hesabını bu teröristlerle el ele olanlardan soracaktır diye inanıyorum. 14 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayacak ve hep beraber Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çalışacağız. Bu Selo kim? Diyarbakır'da 51 kürt kardeşimizin canına giren teröristtir. Şimdi ne diyor, Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz diyor. Benim milletim ona oy vermez. Benim milletim yerlidir, millidir, vatanseverdir. Asla size yol vermez. Bunların hesabını pazar günü soracaktır. Tek çaremizin çalıştığımızın karşılığı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Pazartesi gününden itibaren de bu şekilde mücadeleye devam edeceğiz."