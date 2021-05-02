Oktay, Twitter 'dan paylaştığı mesajında, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı diledi - Son Dakika

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